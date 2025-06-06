حملة مكثفة لمنع ذبح الأضاحي في شوارع وأزقة السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة بلدية السليمانية، يوم الجمعة، عن إطلاق حملة واسعة بالتنسيق مع الجهات الرسمية لمنع ذبح الأضاحي في الشوارع والأماكن العامة، حفاظاً على البيئة والصحة العامة لسكان المدينة.

وقالت الرئاسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه منذ ساعات صباح اليوم الجمعة، الذي يصادف أول أيام عيد الأضحى، انطلقت حملة ميدانية مكثفة من قبل قسمي الخدمات والرقابة في بلدية السليمانية، بالتعاون مع لجان القائممقامية وقوى الأمن الداخلي، لمنع ظاهرة ذبح الأضاحي في الشوارع والأزقة والساحات العامة.

وأضافت أن هذه الحملة جاءت في أعقاب حملات توعية سبقتها، وجّهت خلالها السلطات المحلية نداءات إلى المواطنين وأصحاب محال القصابة، تُحذرهم من ذبح الأضاحي خارج المسالخ المرخصة، لما لذلك من تأثير سلبي على نظافة المدينة وانتشار الروائح الكريهة، فضلاً عن مخاطره الصحية المتمثلة في احتمالية تفشي الأمراض المعدية المنقولة عبر الدم أو بقايا الذبائح.

وأكدت رئاسة البلدية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة لحماية البيئة والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، إضافة إلى تأمين سلامة المواطنين من الأوبئة، خصوصاً في ظل التجمعات التي تصاحب الأعياد.

ودعت المواطنين إلى الالتزام بتعليمات الجهات المعنية، وتفادي القيام بعمليات الذبح في غير الأماكن المخصصة لها، حيث سيتم نقل الأضاحي إلى المسالخ الرسمية تحت إشراف فرق صحية وبيطرية مختصة لضمان سلامة الإجراءات.

كما شددت البلدية على أن الحملة ستستمر طيلة أيام العيد، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، حفاظاً على البيئة والصحة العامة في المدينة.