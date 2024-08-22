حملة في أربيل تحيط الأطفال بمؤشر خطر (صور)

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، حملة للتوعية بحماية الماء وعدم الهدر، وتضمنت فعاليات مختلفة مع وجود العديد من الأطفال المشاركين مع عائلاتهم.

وقال رئيس منظمة "كاڤيار" المعنية بالبيئة، آسو شكاك، لوكالة شفق نيوز، إن "الحملة توعوية، نظمت في متنزه (سامي عبد الرحمن)، بالتعاون مع منظمات بيئية وجهات حكومية، وتستمر لمدة أسبوع واحد، ويتم من خلالها توزيع المنشورات التوعوية على الأطفال والعائلات".

وأوضح شكاك، أن " الحملة تأتي في الوقت الذي يواجه فيه إقليم كوردستان وخاصة مدينة أربيل مشكلة شح في المياه".

من جانبه، ذكر الخبير البيئي، دشتي منتك، للوكالة، أن "هذه الحملة مهمة للتوعية بأهمية حماية المياه وتقليل الهدر قدر الإمكان، بسبب الجفاف الذي يصيب المنطقة نتيجة للتغيرات المناخية".