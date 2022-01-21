حملة في السليمانية لإطعام الطيور في المناطق المتثلجة

شفق نيوز/ طغى اللون الأبيض على مناطق إقليم كوردستان، بعد موجة البرد الأخيرة التي ساهمت بتساقط الثلوج بكميات كبيرة في محافظات الاقليم، ما دفع مديرية شرطة الغابات في السليمانية وعدد من المواطنين لنثر حبوب القمح على سفوح الجبال لتتغذى عليها الطيور.

إذ دأب المواطنون وشرطة الغابات في السليمانية وبعد كل موجة لتساقط الثلوج على نثر الحبوب لتكون غذاءً للطيور للحيلولة دون موتها أثناء موجات البرد.

وأكدت شرطة غابات السليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزها في مركز "تانجرو" وبصورة مستمرة تقوم بهذا الإجراء وبشكل سنوي، حيث قامت الكوادر بالصعود للجبال بعد تساقط الثلوج ونثر القمح عليها حتى لا تنفق الطيور من الجوع.