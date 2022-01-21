سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حملة في السليمانية لإطعام الطيور في المناطق المتثلجة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-21T08:51:16+0000
حملة في السليمانية لإطعام الطيور في المناطق المتثلجة

شفق نيوز/ طغى اللون الأبيض على مناطق إقليم كوردستان، بعد موجة البرد الأخيرة التي ساهمت بتساقط الثلوج بكميات كبيرة في محافظات الاقليم، ما دفع مديرية شرطة الغابات في السليمانية وعدد من المواطنين لنثر حبوب القمح على سفوح الجبال لتتغذى عليها الطيور.

إذ دأب المواطنون وشرطة الغابات في السليمانية وبعد كل موجة لتساقط الثلوج على نثر الحبوب لتكون غذاءً للطيور للحيلولة دون موتها أثناء موجات البرد.

وأكدت شرطة غابات السليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزها في مركز "تانجرو" وبصورة مستمرة تقوم بهذا الإجراء وبشكل سنوي، حيث قامت الكوادر بالصعود للجبال بعد تساقط الثلوج ونثر القمح عليها حتى لا تنفق الطيور من الجوع.

related

مرور السليمانية تحذر الأهالي

Date: 2021-12-24 10:23:10
مرور السليمانية تحذر الأهالي

إقليم كوردستان على موعد مع تساقط للثلوج

Date: 2020-12-05 08:23:15
إقليم كوردستان على موعد مع تساقط للثلوج

السليمانية.. الثلوج تعطّل السير ومؤسسات الحكومة تواصل عملها

Date: 2022-01-20 07:32:10
السليمانية.. الثلوج تعطّل السير ومؤسسات الحكومة تواصل عملها

صور.. الثلوج تشل الحركة في السليمانية

Date: 2022-01-20 08:18:26
صور.. الثلوج تشل الحركة في السليمانية

موجة ثلوج تجتاح مدناً في إقليم كوردستان تستمر إلى مساء الخميس

Date: 2022-01-18 08:38:17
موجة ثلوج تجتاح مدناً في إقليم كوردستان تستمر إلى مساء الخميس

انطلاق المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني الكوردستاني

Date: 2019-12-21 10:46:15
انطلاق المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني الكوردستاني

تربية السليمانية تصدر توضيحاً بشأن الدوام غداً الاربعاء

Date: 2020-02-11 19:26:28
تربية السليمانية تصدر توضيحاً بشأن الدوام غداً الاربعاء

السليمانية توجه ضربة لكورونا في غضون شهر

Date: 2020-09-19 15:49:34
السليمانية توجه ضربة لكورونا في غضون شهر