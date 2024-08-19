حملة غير مسبوقة في أربيل.. إتلاف 11 ألف سيجارة إلكترونية "Vape" (صور وفيديو)

شفق نيوز/ أعلنت السلطات المحلية في أربيل، اليوم الاثنين، عن تنفيذ عملية واسعة لإتلاف 11 ألف سيجارة إلكترونية، والمعروفة بين الأهالي باسم "الويب".

شفق نيوز/ أعلنت قائمقامية أربيل، يوم الاثنين، تنفيذ عملية إتلاف 11 ألف سيجارة إلكترونية، والمعروفة محلياً باسم "Vape" بعد جمعها من الاسواق.وقال قائممقام اربيل نياز عبد الحميد، خلال مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، إنه بناءً على أمر المدعي العام، وبعد تقييم المخاطر المرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية، تقرر تشكيل لجنة سريعة لجمع وإتلاف كافة السجائر الإلكترونية المتوفرة في الأسواق، مبينا أن اللجان المشكلة من قبل القائمقامية تمكنت خلال فترة قصيرة من ضبط أكثر من 11 ألف سيجارة إلكترونية.

وأشار عبد الحميد إلى أنه، بالإضافة إلى السجائر الإلكترونية، تم ضبط عدد كبير من النرجيلة بسبب استخدامها في أماكن عامة وعائلية غير مناسبة، مثل الحدائق والشوارع العامة، وقد تم إتلافها اليوم.

وفي جانب آخر من حديثه، ذكر عبد الحميد أنه منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تموز الماضي، تم ضبط 6,000 الاف شريحة هاتف غير قانونية تابعة لشركات الاتصالات في العراق، مؤكداً ضرورة عدم تسليم أي شريحة هاتف دون معاملة رسمية وبهوية معترف بها، لتجنب وقوع مشاكل للأفراد والأسر.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر لوكالة شفق نيوز، بأن حملة ضبط السجائر الإلكترونية من نوع "vape" مستمرة في أسواق كردستان، وسط محاولات لتهريب هذه المنتجات إلى المنطقة.

يشار إلى أن قائممقامية مركز مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان كانت قد شرعت منذ مطلع العام الجاري 2024 بحملة لإغلاق المحال التي تبيع النرجيلة الالكترونية.