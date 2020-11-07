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حملة ضد كورونا تنطلق في أربيل .. وزير الصحة: الرجاء عدم الاصغاء للشائعات

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-07T08:01:35+0000
حملة ضد كورونا تنطلق في أربيل .. وزير الصحة: الرجاء عدم الاصغاء للشائعات

شفق نيوز/ اطلقت وزارة الصحة في اقليم كوردستان وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية يوم السبت حملة توعوية جديدة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة في مؤتمر صحفي عقده اليوم، "الرجاء الاهتمام والاصغاء الى الحملات التوعوية، مبينا ان هذه الحملة التي انطلقت اليوم ليست هي الاولى من نوعها، ولا الاخيرة وهي من منظمة الصحة العالمية".

واوضح ان "الحملة تشمل توزيع المنشورات التوعوية مع كمامات للمواطنين لكي يعتادوا على ارتدائها عند خروجهم من المنزل، ومزاولتهم اعمالهم اليومية".

واشار الوزير الى ان "هذه الحملة للوقاية من الاصابة ولكن في الوقت ذاته يتعين الالتزام بالتعليمات والاجراءات الصحية عند الاصابة وكيفية تعامل المصاب مع الاشخاص المحيطين به، وخطوات العزل الصحي، ومراجعة المراكز المتخصصة للعلاج من كورونا".

وشدد البرزنجي على ان "المصاب والحامل للفيروس يتعين ان يعرض نفسه على طبيب متخصص بهذا المرض، وان يتلقى العلاج اللازم وفق توصيات وبروتوكلات وزارة الصحة".

ودعا الوزير "المواطنين الى عدم الاصغاء للشائعات والرسائل والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي التي لا تستند الى الحقائق العملية".  

ونوه البرزنجي الى ان "احدى عوامل زيادة الوفيات والاصابات بالفيروس هو اهمال المريض لنفسه وعدم التوجه الى المستشفى ليصل الى مرحلة تصعب معها علاجه من قبل الاطباء".

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