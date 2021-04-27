حملة تعقيم في ديرك للحد من انتشار فيروس كورونا

شفق نيوز/ ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، باشرت بلدية ديرك، اقصى شمال وشرق سوريا، اليوم الثلاثاء، بحملة تعقيم سوق الخضار واللحوم في المدينة.

وفرضت الإدارة الذاتية حظر تجوال كلّي على ديرك من 13 نيسان الجاري ولمدة عشرة أيام، وذلك لارتفاع نسبة حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وتزامنًا مع إغلاق محال الخضار والمواد الغذائية في ديرك باشر يوم الثلاثاء مكتب الصحة في بلدية ديرك بعملية تعقيم شوارع سوق الخضار واللحوم والفروج، بالمادة المعقمة بيوباغ.

وقال رضوان عمر مدير مكتب الصحة في بلدية ديرك لـوكالة شفق نيوز؛ "بدأنا بحملة التنظيف سوق الخضار واللحوم في 21 نيسان الجاري والذي يعد أكبر مركز تجمع للسكان في المدينة، وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس في ديرك.

وأضاف عمر؛ أنه "سيتم تعقيم المدارس والمؤسسات المدنية التابعة للإدارة الذاتية في بالمدينة بالمرشات"، مؤكدا أن "التعقيم سيشمل كافة المواقع التي يتم غسلها سابقاً وذلك ضمن الخطة التي وضعتها البلدية".

ومددت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم الأربعاء 21 نيسان الجاري، فترة حظر تجوال كلي على مدن الجزيرة والطبقة، وجزئي على باقي مناطقها ابتداءً من صباح الجمعة 23 نيسان/أبريل الجاري ولمدة اسبوع.