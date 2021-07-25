حملة امنية كبيرة في شوارع السليمانية لاصطياد المخالفين.. صور

شفق نيوز/ انطلقت، اليوم الاحد، حملة تفتيش امنية في شوارع مدينة السليمانية باقليم كوردستان، للحد من ظاهرة السيارات المظللة وغير المسجلة قانونياً، اضافة الى حمل الاسلحة غير المرخصة .

وبعد صدور توجيه من نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني بتطبيق القانون على الجميع, توزعت عند الساعة 12 من منتصف ظهر اليوم، عدة مفارز أمنية من الشرطة والمرور لتفتيش السيارات المخالفة في الطرقات وفي الجسور.

وقال مسؤول المفارز المرورية في مدينة السليمانية المقدم ثامر ستار لوكالة شفق نيوز، إنه "بناء على طلب من نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني بوضع نقاط تفتيش للقوات الامنية المشتركة المرور والشرطة بوضع مفارز لتطبيق القانون على السيارات غير المرخصة والمظللة والاسلحة، باشرت مفارزنا اليوم، بالاجراءات القانونية بحقهم"، مبيناً أن "الحملة ستستمر لعدة ايام."

من جانبه أشار النقيب سركوت أحمد المتحدث باسم شرطة السليمانية خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، وحضرته وكالة شفق نيوز، "عملنا على تشكيل قوة مشتركة من المرور والشرطة والامن بعد قرار الاجتماع بين المعنيين بالأمر لتطبيق القانون على من يحمل السلاح غير المرخص والسيارات المظللة وغير القانونية"، مشدداً على ضرورة "الحد من الافلات من القانون".

وأضاف "نتعامل بكل احترام مع جميع السائقين ونتخذ اجراءاتنا ضد المخالفين وفق القانون".

وكان أحمد قد اعلن خلال مؤتمر صحفي عقده، في 17 تموز الجاري، أنه تقرر خلال اجتماع انعقد بين مديريته، ومديرية المرور في المحافظة من تاريخ 24 من شهر تموز الجاري وصاعداً لمنع حمل السلاح غير المرخص والعجلات التي لا تمتلك الأوليات، والتي تحمل لوحات سوداء ,إضافة الى السيارات المظللة الدراجات التي لا تحمل اللواحا، وكذلك العجلات المظللة.

وقال أحمد في المؤتمر الصحفي، إن سائقي تلك العجلات والدراجات سيمنحون اسبوعا واحداً لمعالجة مشاكلهم القانونية، و بعد هذه المدة سيتم حجزها.