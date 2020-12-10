على خلفية اغتيال زاده.. إيران تعتقل 20 شخصاً في بانه الكوردية

شفق نيوز/ اعلن منظمة هنكاو (الخطوة) المدافعة عن حقوق الانسان في ايران، يوم الخميس، أن أجهزة الأمن الإيرانية اعتقلت أكثر من 20 شخصاً في مدينة بانه الكوردية غربي إيران بذريعة البحث عن المتورطين في اغتيال العالم النووي الايراني محسن فخري زاده.

وجاء في بيان للمنظمة اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان قوات الحرس الثوري (باسداران) والجيش الإيراني انتشرت بكثافة في مدينة بانه يوم الأحد الماضي وقامت بحملة تمشيط وتفتيش في المدينة.

وأضافت المنظمة أن انتشار القوات الإيرانية تزامن مع قطع خطوط الهاتف وشبكات الانترنت، مبينة أن القوات الإيرانية اعتقلت على مدى يومين أكثر من 20 شخصاً خلال مداهمة منازل في المدينة.

وأفادت بأن تلك القوات كانت بحوزتها قوائم تحمل صور أشخاص كانوا يبحثون عن أصحابها.

وكان العالم النووي الايراني البارز محسن فخري زاده قد اغتيل في 27 تشرين الثاني الماضي في منطقة ابسردي دماوند ، واتهمت السلطات الايرانية اسرائيل بالقيام بهذه العملية.