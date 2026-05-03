"حماية للمواطنين".. داخلية إقليم كوردستان تحظر تداول "الفوركس والعملات الرقمية" وتتوعد المخالفين

أكدت وزارة داخلية إقليم كوردستان، يوم الأحد، حظر تداول "الفوركس" والعملات الرقمية الأخرى استناداً لتوجيهات البنك المركزي العراقي ووزارة المالية والاقتصاد في الإقليم، محذرة المواطنين من التعامل بها.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة، أنه "نظرًا لعدم وجود إطار قانوني يحمي حقوق ومصالح المواطنين، ولأن جميع الشركات العاملة في مجال العملات الإلكترونية، مثل (USDT) وتداول العملات الأجنبية (الفوركس)، فهي غير مرخصة رسميًا في إقليم كوردستان وجمهورية العراق الاتحادية".

وشددت على أن "القوانين واللوائح المعمول بها، تحظر إجراء أي معاملات في هذه المجالات"، لافتة إلى أن "أي جهة تعمل في هذا المجال تحت مسمى أي شركة سيتم إغلاقها ومقاضاتها".

وحثّ البيان المواطنين على تجنب هذه المعاملات لحماية ممتلكاتهم، داعيا كل من له حقوق مع من قاموا بهذه الممارسات سابقًا إلى العمل على استردادها.