حمامة تنهي حياة شاب في مدينة بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة إدارة منطقة "رابرين" في إقليم كوردستان يوم الجمعة ان شابا توفي اثر سقوطه من سطح بناية المكتبة العامة في قضاء "قلعة دزه" بعدما كان يحاول أن يطلق العنان لحمامة لكي تحلق في السماء.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنه في السادس من شهر نيسان الجاري سقط شاب يُدعى ( هـ . ک . ق ) من مواليد العام 2002 المهنة كاسب من على بناية المكتبة العامة ليتم نقله إلى المستشفى العام في "قلعة دزه" ليتلقى العلاج الأولي بعدها تم نقله الى السليمانية.

وأوضح البيان أنه بعد أيام من رقوده في المستشفى وبسبب اصابته الشديدة توفي اليوم، مشيرة إلى فتح ملف تحقيق بالحادثة.

ونقلت المديرية عن شهود عيان قوله إن الشاب صعد على سطح بناية المكتبة العام بهدف اطلاق العنان لحمامة من اجل ان تحلق بالسماء غير أنه سقط على الأرض وأُصيب بجروح شديدة.