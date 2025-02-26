حل المسائل العالقة بين بغداد وأربيل على طاولة مباحثات بارزاني ورئيس الجمهورية

حل المسائل العالقة بين بغداد وأربيل على طاولة مباحثات بارزاني ورئيس الجمهورية
شفق نيوز/ شدد رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، ورئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الأربعاء، على ضرورة اعتماد مبدأ الحوار وتفعيل آليات التنسيق والعمل المشترك لحل المسائل العالقة بين بغداد وأربيل.
وبحسب بيان لمقر إقامة بارزاني في مصيف صلاح الدين، ورد لوكالة شفق نيوز، فقد جرى خلال اللقاء، بحث مجمل الأوضاع في العراق عامة وإقليم كوردستان خاصة وتطوراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب التطورات في المنطقة والعالم.
وتم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع القوى السياسية والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
كما جرى تبادل وجهات النظر حول العلاقات بين المركز والإقليم على مختلف المستويات والتحديات التي تواجه العملية السياسية والاستقرار في البلاد، حيث تمت الإشارة إلى ضرورة اعتماد مبدأ الحوار وتفعيل آليات التنسيق والعمل المشترك لحل المسائل العالقة وتعزيز العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وبما يرتقي بالواقع الاقتصادي والتنموي ويخدم المصالح العليا لأبناء الشعب كافة.