حل المسائل العالقة بين بغداد وأربيل على طاولة مباحثات بارزاني ورئيس الجمهورية

شفق نيوز/ شدد رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، ورئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الأربعاء، على ضرورة اعتماد مبدأ الحوار وتفعيل آليات التنسيق والعمل المشترك لحل المسائل العالقة بين بغداد وأربيل.

وبحسب بيان لمقر إقامة بارزاني في مصيف صلاح الدين، ورد لوكالة شفق نيوز، فقد جرى خلال اللقاء، بحث مجمل الأوضاع في العراق عامة وإقليم كوردستان خاصة وتطوراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب التطورات في المنطقة والعالم.

وتم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع القوى السياسية والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

كما جرى تبادل وجهات النظر حول العلاقات بين المركز والإقليم على مختلف المستويات والتحديات التي تواجه العملية السياسية والاستقرار في البلاد، حيث تمت الإشارة إلى ضرورة اعتماد مبدأ الحوار وتفعيل آليات التنسيق والعمل المشترك لحل المسائل العالقة وتعزيز العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وبما يرتقي بالواقع الاقتصادي والتنموي ويخدم المصالح العليا لأبناء الشعب كافة.