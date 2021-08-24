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حلت أولاً بدهوك.. طالبة لاجئة تروي لشفق نيوز قصة تفوقها في قلب المحنة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-24T17:13:47+0000
حلت أولاً بدهوك.. طالبة لاجئة تروي لشفق نيوز قصة تفوقها في قلب المحنة

شفق نيوز/ روت الطالبة السورية اللاجئة لافا محسن، والتي حصدت المركز الأول في امتحانات الدراسة الثانوية على مستوى محافظة دهوك بالفرع العلمي، قصة نجاحها وتفوقها لوكالة شفق نيوز.

واعربت لافا حسن التي تقطن مخيم دوميز للاجئين السوريين عن سعادتها بتحقيق العلامة الكاملة، قائلة، "انا سعيدة جدا وكان هدفي حصد الدرجة الكاملة وهي المئة درجة في المعدل العام وحققت الهدف مع تحمل الصعاب التي واجهتني".

واضافت أن "والديها ساعداها كثيرا في توفير احتياجاتها اليومية وانها خصصت اكثر من ست ساعات يوميا للدراسة".

بدوره تحدث محسن والد لافا لوكالة شفق نيوز عن المصاعب التي واجهت لافا خلال دراستها، وقال، "نحن لاجئون في المخيم ولدينا غرفتان فقط خصصنا غرفة للافا والاخرى خصصناها للضيوف. وعانت لافا من توافد الضيوف والازدحام والاطفال".

واضاف، "كانت لافا تتوجه الى منزل شقيقتها في بعض الاحيان كي تدرس هناك".

وحصدت لافا المركز الاول في امتحانات الاعدادية للمرحلة السادسة على مستوى محافظة دهوك بالعلامة الكاملة.

ولاقى نجاح لافا اشادات من قبل المسؤولين المحللين عبر اتصالات بعائلة لافا وتهاني المواطنين على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقَدمِت عائلة لافا الى اقليم كوردستان عام 2012 هربا من جحيم الحرب في سوريا لتستقر في مخيم دوميز للاجئين السوريين جنوبي محافظة دهوك، حيث اكملت لانا ثلاث مراحل للابتدائية في سوريا لتواصل دراستها داخل مخيم دوميز.

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