حلبجة.. 419 ألف سائح زاروا مهرجان "الرمان والخريف" (صور)

شفق نيوز- حلبجة

أعلنت مديرية السياحة في محافظة حلبجة، يوم السبت، مشاركة أكثر من 419 ألفاً و700 سائح وزائر في فعاليات مهرجان الرمان والخريف الذي أُقيم في المحافظة مؤخراً.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "81 ألف سيارة صغيرة و204 حافلات و720 حافلة صغيرة (ميني باص) إضافة إلى 55 منشأة سياحية و4900 دراجة نارية دخلت المدينة خلال أيام المهرجان".

وأضافت أن "ما نسبته 35 إلى 40 بالمئة من الزائرين لم يقتصروا على زيارة المهرجان فحسب، بل قاموا أيضاً بجولات في المناطق السياحية داخل المحافظة، ما أسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية".

وأشارت المديرية، إلى بيع منتجات زراعية وغذائية وأعمال حرفية بقيمة تجاوزت ملياراً و700 مليون دينار عراقي خلال أيام المهرجان، فيما وفّر المهرجان فرص عمل مباشرة لـ210 أشخاص، وغير مباشرة لأكثر من 3 آلاف شخص عبر الأجنحة والمعارض التي بلغ عددها 700 جناح شاركت في فعاليات المهرجان.

وختمت المديرية بيانها بالتأكيد على أن هذه الأرقام تعكس النجاح الكبير الذي حققه مهرجان الرمان والخريف في تعزيز مكانة حلبجة كمقصد سياحي وزراعي مميز في إقليم كوردستان.