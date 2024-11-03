حلبجة.. مهرجان الرمان يجذب 300 ألف زائر ويحقق إيرادات مليارية (صور)

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للسياحة في حلبجة، يوم الأحد، استقبال مهرجان الرمان والخريف لأكثر من 300 ألف زائر محلي ودولي خلال الأيام الثلاثة التي نُظم فيها، محققاً إيرادات مالية تجاوزت ملياراً و435 مليون دينار عراقي.

جاء ذلك في بيان أصدرته المديرية، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، بمناسبة اختتام المهرجان الذي أقيم بالتعاون مع مديرية الزراعة ومنظمات محلية في حلبجة.

ووفقاً للبيان، تم تخصيص 600 محل تجاري للمشاركة في المهرجان، حيث تم توزيع المساحات عبر قرعة جرت بعد تقديم نحو ألفي طلب عبر نموذج إلكتروني.

وشملت تلك المحلات مزارعين ومنتجي الرمان، وسيدات منتجات للحرف اليدوية، وباعة الأغذية التقليدية، إضافة إلى متاجر المنتجات المجففة ومحاصيل الخريف من المنطقة.

وأشارت المديرية إلى أن الحدث تم تنظيمه بنجاح ودون حوادث غير مرغوبة، مؤكدة أن جميع الجهات المعنية في محافظة حلبجة عملت بجهود مضاعفة لإنجاح المهرجان.

ويقام مهرجان الرمان والخريف سنوياً في حلبجة بهدف دعم السياحة المحلية وتعزيز المنتجات الزراعية والتراثية، لاسيما الرمان الذي يُعد محصولاً أساسياً للمدينة.

ويعتبر المهرجان فرصة للمزارعين وأصحاب الأعمال اليدوية والأغذية التقليدية لترويج منتجاتهم أمام جمهور واسع، مما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وجذب الزوار من داخل العراق وخارجه، فضلاً عن تعزيز الوعي بالثقافة الكردية والتراث المحلي للمنطقة.