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حلبجة.. متطوعو القطاع الصحي يطالبون بالتوظيف

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-04T07:42:08+0000
حلبجة.. متطوعو القطاع الصحي يطالبون بالتوظيف

شفق نيوز/ نظم متطوعون وخريجون صحيون عاطلون عن العمل في حلبجة يوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مديرية صحة المحافظة للمطالبة بالتوظيف.

وقال آرام علي وهو أحد المتطوعين في القطاع الصحي لمراسل وكالة شفق نيوز؛ إن العشرات من المتطوعين في القطاع الصحي تجمعوا صباح اليوم الأحد 4 أيلول الجاري، في حلبجة للمطالبة بالتوظيف.

واضاف علي؛ ان جميع المتظاهرين عملوا كمتطوعين في الدوائر الحكومية والمستشفيات لسنوات عديدة لكنهم حُرموا من التعيين.

وفي الأثناء؛ ذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن قوات الأمن في حلبجة منعت الصحفيين من إجراء التغطية الاعلامية لمجريات التظاهرة.

وعلى مدار الفترة الماضية نظم المتطوعون احتجاجات في معظم مدن وبلدات السليمانية وحلبجة للمطالبة بالتوظيف.

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