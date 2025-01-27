حلبجة.. فراغ إداري يثير قلق السكان

شفق نيوز/ بعد إحالة محافظ حلبجة ونائبه إلى التقاعد لبلوغهما السن القانونية، وعدم حسم بديلين لهما، بدأ سكان المحافظة يشعرون بالقلق من ناحية سير الأمور القانونية والخدمية فيها.

حيث طالب سكان حلبجة، بالإسراع بحسم الإجراءات اللازمة لتعيين محافظ ونائب جديدين، لضمان استمرار الخدمات، لاسيما مع تزايد التحديات الإدارية فيها.

وقد دخل محافظ حلبجة، آزاد توفيق، ونائبه شاهين حمه رضا، حالة التقاعد القانوني اعتباراً من نهاية العام 2024، بسبب تجاوزهما السن القانونية المحددة بـ60 عاماً، وفق قانون التقاعد الموحد رقم 9 لعام 2014 وأمر مجلس الوزراء رقم 191.

وبتاريخ 22 كانون الثاني/ يناير 2025، أنهى كل من محافظ حلبجة ونائبه مهامهما بشكل رسمي، بناء على أوامر إحالتها للتقاعد في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

ويقول مراسل شفق نيوز، إنه، رغم مرور ما يقارب شهراً على الإحالة على التقاعد، لم يتم تعيين أي شخص خلفاً لهما حتى الآن، مما أدى إلى تعطيل العديد من الملفات الإدارية والخدمية التي تهم سكان المحافظة.

ووفقاً لخبراء بالقانون، فإن "استمرار العمل بغياب التعيينات الجديدة قد يُعتبر مخالفة قانونية، وأن أي قرارات صادرة عن المحافظ ونائبه بعد تاريخ التقاعد تُعدّ فاقدة للشرعية".

يذكر أن حلبجة، تم إعلانها محافظة رسمياً في العام 2014، وتعتبر من المحافظات الحديثة نسبياً في إقليم كوردستان، وتواجه تحديات إدارية عديدة، أهمها استقرار الهيكل الإداري وضمان تقديم الخدمات للسكان.

ومع تقاعد المحافظ ونائبه دون تعيين خلفاء، برزت تساؤلات حول قدرة المؤسسات الحكومية على العمل بكفاءة في ظل غياب قيادة واضحة.