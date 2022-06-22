حلبجة تؤكد خلوها من وباء الكوليرا

شفق نيوز/ أكدت إدارة محافظة حلبجة في اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، عدم تسجيل اية اصابة بمرض الكوليرا، داعية المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الوقائية.

وقالت الادارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن محافظ حلبجة ازاد توفيق عقد اجتماعا مع الجهات ذات العلاقة بشأن مرض الكوليرا، داعيا اياهم الى اتخاذ جميع الاجراءات التي من شأنها حماية المواطنين من الامراض والاوبئة.

واكد المجتمعون، ان محافظة حلبجة لم تسجل اي اصابة بمرض الكوليرا، مطالبين الجميع بالتعاون للسيطرة على الامراض.

وثمن المجتمعون، جهود الفرق الطبية الخاصة والكوادر الصحية في تعاونها ودورها بمساعدة المواطنين لمنع تزايد حالات الاسهال والقيء.

وتشهد محافظة السليمانية تفشياً واسعاً لوباء الكوليرا، كما سجلت اربيل عاصمة اقليم كوردستان عدة إصابات بالمرض.