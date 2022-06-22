سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حلبجة تؤكد خلوها من وباء الكوليرا

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-22T14:47:04+0000
حلبجة تؤكد خلوها من وباء الكوليرا

شفق نيوز/ أكدت إدارة محافظة حلبجة في اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، عدم تسجيل اية اصابة بمرض الكوليرا، داعية المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الوقائية.

وقالت الادارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن محافظ حلبجة ازاد توفيق عقد اجتماعا مع الجهات ذات العلاقة بشأن مرض الكوليرا، داعيا اياهم الى اتخاذ جميع الاجراءات التي من شأنها حماية المواطنين من الامراض والاوبئة.

واكد المجتمعون، ان محافظة حلبجة لم تسجل اي اصابة بمرض الكوليرا، مطالبين الجميع بالتعاون للسيطرة على الامراض.

وثمن المجتمعون، جهود الفرق الطبية الخاصة والكوادر الصحية في تعاونها ودورها بمساعدة المواطنين لمنع تزايد حالات الاسهال والقيء.

وتشهد محافظة السليمانية تفشياً واسعاً لوباء الكوليرا، كما سجلت اربيل عاصمة اقليم كوردستان عدة إصابات بالمرض.

related

وفد اتحادي لمناقشة تحول حلبجة إلى المحافظة 19 في العراق

Date: 2021-09-20 10:52:16
وفد اتحادي لمناقشة تحول حلبجة إلى المحافظة 19 في العراق

إدارة حلبجة تعلن اكتمال نصف هيكلها الإداري

Date: 2021-11-02 06:22:35
إدارة حلبجة تعلن اكتمال نصف هيكلها الإداري

الاسايش تفكك خلية "إرهابية" كانت تروم تنفيذ هجمات بإقليم كردستان

Date: 2021-12-09 16:18:05
الاسايش تفكك خلية "إرهابية" كانت تروم تنفيذ هجمات بإقليم كردستان

بعد تزايد الإصابات.. الصحة الكوردستانية تشدد إجراءاتها للوقاية من الكوليرا

Date: 2022-06-19 15:34:09
بعد تزايد الإصابات.. الصحة الكوردستانية تشدد إجراءاتها للوقاية من الكوليرا