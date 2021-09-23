حلبجة تؤشر انخفاض إصابات كورونا مع ارتفاع اعداد الملقحين

شفق نيوز/ أكدت المديرية العامة للصحة في محافظة حلبجة من تلقي أكثر من ٢٠ ألف مواطن لقاح فيروس كورونا في إشارة إلى انخفاض أعداد الإصابات بالفيروس.

وذكرت مديرية صحة حلبجة وفي بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "التزام أهالي حلبجة بالاجراءات الاحترازية تسبب بانخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا إضافة إلى تزايد أعداد الملقحين باللقاح المضاد للفيروس.

واضاف البيان ان عدد الذين تلقوا اللقاح هم أكثر من ٢٠ ألف مواطن وهذا ما ساهم بانخفاض أعداد الإصابات.

وأشار البيان أن عدد المصابين في مشفى الوفاء الخاص باستقبال المصابين بفيروس كورونا هو ١٩ مصاباً لغاية صدور هذا البيان.