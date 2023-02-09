حلبجة تلتحق بباقي محافظات إقليم كوردستان وتطلق حملة لإغاثة المتضررين من الزلزال

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية في محافظة حلبجة، يوم الخميس، إطلاق حملة لإغاثة المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في تركيا وسوريا وأسفر عن مصرع وإصابة عشرات الآلاف من الأشخاص.

وقال المحافظ آزاد توفيق في مؤتمر صحفي عقده بحضور عدد من المسؤولين المحليين، "نعلن من مدينة حلبجة انطلاق حملة لجمع المساعدات للمتضررين من كارثات الزلزال من الرجال والنساء والأطفال والذين تعرضوا لفاجعة ومصاب جلل".

وأضاف أن هذه الحملة الإغاثية تنطلق من الساعات الـ11 من صباح اليوم وتستمر إلى يوم 12 من شهر شباط ولغاية الساعة الـ11 صباحا، داعيا سكان المحافظة إلى المشاركة في التبرع خلال هذه الحملة كما "هو ديدنهم في إغاثة الملهوفين والمتضررين سواء في داخل أم خارج إقليم كوردستان لما تملي عليهم المسؤولية الوطنية والإنسانية والدينية.

ودعا المحافظ ايضا الأغنياء وميسوري الحال ورجال الاعمال والشركات في حلبجة إلى المساهمة بدعم المفجوعين من الزلزال، مؤكدا قبول المساعدات بأنواعها المادية والعينية.

وتابع توفيق أن المحافظة شكلت لجنة يقع على عاتقها تسلم المساعدات المالية مع منحها وصالا لكل من تبرع بمبلغ مالي من 1000 دينار وإلى مليون وأكثر.

في غضون ذلك أعلن المشرف على ادارة سوران المستقلة ضمن اقليم كوردستان هلكورد شيخ نجيب في مؤتمر صحفي ايضا اطلاق حملة لجمع التبرعات والمساعدات المالية والعينية للمتضررين من الزلزال في إدارة المنطقة.

وقال شيخ نجيب في المؤتمر، إنه تم إعداد لجنة لتسلم المساعدات عبر مراكز داخل مركز قضاء سوران، داعيا السكان إلى المساهمة الفاعلة في هذه الحملة.

وقرر مجلس وزراء إقليم كوردستان في جلة عقدها أمس إطلاق حملة واسعة النطاق لجمع المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى المنكوبين، كذلك وجّه المحافظين ومشرفي الإدارات المستقلة باتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.

وأطلقت محافظتا اربيل ودهوك بإقليم كوردستان، أمس الأربعاء، حملة إغاثية للمتضررين من الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا.