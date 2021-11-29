حلبجة تعلن نقل مصابين بالاسلحة الكيميائية إلى إيران

شفق نيوز/ أعلنت مديرية صحة محافظة حلبجة، عن نقل 53 جريحاً بالاسلحة الكيمياوية لتلقي العلاج في إحدى دول الجوار.

وقالت المديرية العامة لصحة محافظة حلبجة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، المصابين سيتم نقلهم الى مشافي ايران لتلقي العلاج اللازم.

واضاف البيان ان المصابين سيتم نقلهم خلال الايام المقبلة، بعد مراجعتهم مستشفى علاج ضحايا الاسلحة الكيمياوية في مدينة حلبجة.

وقصف الطيران العراقي بمزيج من غاز الخردل وغاز الأعصاب توبان وغاز السارين، مدينة حلبجة عام 1988، إبان الحرب مع إيران. وبحسب خبراء، قتل نحو 5 آلاف شخص من سكان المدينة.

ورغم مرور سنوات طويلة، ما يزال سكان المدينة البالغ عددهم 200 ألف نسمة اليوم، يعانون من تداعيات المأساة، من بينهم 486 مصاباً يعيشون في وضع صحي صعب، على ما يقول لقمان عبد القادر رئيس جمعية القصف الكيمياوي لحلبجة الواقعة على بعد 250 كيلومترا شمال بغداد.