حلبجة تعلن استقبال أكثر من 100 ألف سائح خلال عطلة عيد الأضحى

شفق نيوز- حلجبة

أعلنت مديرية سياحة حلبجة، يوم الاحد، أن أكثر من 100 ألف سائح توافدوا إلى المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدة عدم تسجيل أي حوادث أو خروقات تُذكر في المناطق السياحية طوال فترة العطلة.

وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن فرقها الميدانية أنهت اليوم الأخير من خطة عيد الأضحى الخاصة باستقبال السياح، مشيدة بجهود كوادرها التي عملت على تنفيذ البرنامج المعد للمناسبة من خلال تقديم الإرشادات ومراقبة الأسعار والاهتمام بالنظافة العامة والحفاظ على البيئة في المواقع السياحية.

وأضافت أن أعداد السياح والزائرين الذين دخلوا المحافظة خلال أيام العيد تجاوزت 100 ألف شخص، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ونقاط التفتيش في منطقتي شهرزور وخورمال، مبينة أن اللجان المختصة وجهت 82 إنذاراً إلى عدد من المرافق والمنشآت السياحية ضمن إجراءات المتابعة والرقابة.

وأكدت المديرية أن عطلة العيد انتهت من دون تسجيل أي حوادث غير مرغوب بها في المناطق السياحية، مشيرة إلى أن ذلك تحقق بفضل التعاون والتنسيق المشترك بين المؤسسات الحكومية والأمنية والخدمية.