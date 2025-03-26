حلبجة تطالب بدعم تشريع قانون لتحصيل الشرعية القانونية للمحافظة (وثيقة)

شفق نيوز/ وجهت غرفة تجارة وصناعة حلبجة دعوة إلى رئيس وأعضاء غرف التجارة العراقية لدعم جهودها في الحصول على التشريع القانوني الذي يمنح محافظة حلبجة مكانتها الرسمية باعتبارها المحافظة الـ19 في العراق.

وقال طاهر شيخ عز الدين، رئيس غرفة تجارة وصناعة حلبجة، في وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، إن المدينة وأهلها ينتظرون المزيد من الدعم والاعتراف الرسمي بها كمحافظة مستقلة.

وأضاف أن "حلبجة لا تزال بحاجة إلى مزيد من الاهتمام على مختلف الأصعدة، ولا سيما فيما يتعلق بالبنية التحتية والتنمية الاقتصادية"، داعياً أعضاء مجلس النواب إلى "الوقوف إلى جانب مطالب أهالي المدينة، وتمثيل صوتهم داخل قبة البرلمان".

كما أبدى رئيس الغرفة، ثقته في النواب العراقيين، وممثلي المحافظة لدعم هذا التوجه، متمنياً أن تكون جلسة البرلمان القادمة نقطة تحول في مسار تحقيق هذا الهدف.

ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، يوم الاثنين الماضي، جدول أعمال الجلسة السادسة للمجلس المقرر انعقادها امس الثلاثاء، إلا أنه تقرر تأجيل عقدها إلى اليوم لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وأظهر جدول أعمال الجلسة الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ست فقرات، فيما جاء "التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق" أولى الفقرات، إلى جانب مناقشة والتصويت على مجموعة قوانين أخرى.