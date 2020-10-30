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حلبجة تصدر أطناناً من الرمان إلى بريطانيا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-30T16:23:27+0000
حلبجة تصدر أطناناً من الرمان إلى بريطانيا

شفق نيوز/ اعلن احد المستثمرين في محافظة حلبجة يوم الجمعة عن تصدير 22 طنا من فاكهة الرمان الى بريطانيا.

وقال المستثمر فريدون نامدر في تصريح صحفي اليوم: نسعى جاهدين في كل عام لإيصال منتجاتنا المحلية الى بلدان الخارج، ولهذا قررنا تصدير الرمان.

واوضح انه عبر وزارة الزراعة العراقية تحصلنا على الشهادة الصحية التي تمكننا من تصدير الرمان وكخطوة أولى صدرنا 22 طناً من من هذه الفاكهة الى بريطانيا.

وأشار الى ان تلك الشحنة من الرمان قد خرجت من الاراضي العراقية وهي الآن داخل تركيا ننتظر منحها موافقة العبور.

وإنطلق مهرجان "الرمان" في محافظة حلبجة في اقليم كوردستان صباح يوم الخميس بمشاركة عشرات الفلاحين، والمزارعين الذين يعرضون منتجاتهم الزراعية من هذا المحصول سنويا في فصل الخريف من كل عام.

وقالت وزيرة الزراعة والموارد المائية بيكرد طالباني في كملة لها خلال افتتاح فعاليات المهرجان ان موضوع تسويق المنتجات وتصديرها الى خارج البلاد يستلزم منحها الشهادة الصحية وللاسف هذا من الأسباب الاساسية التي اعاقت وطيلة السنوات الماضية عملية تصدير المنتجات على المستوى الاقليمي والعالمي.

وتابعت "نحن حاليا متواصلون مع وزارة الزراعة والتجارة الاتحاديتين من اجل فتح فروع لها في الاقلمي لإصدار الشهادة الصحية للمنتجات والمحاصيل المحلية بهدف تسويقها داخل العراق وتصديرها الى الخارج".

وشددت الوزيرة على ان حكومة الاقليم تولي اهتماما بالغا بالقطاع الزراعي ورغم الازمة المالية وعدم قدرتها على مواصلة الدعم الزراعي الا انها قدمت تسهيلات كبيرة منها تخفيض اسعار استيفاء اجور الكهرباء من الفلاحين.

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