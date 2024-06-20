حلبجة تستقبل أكثر من 84 ألف سائح في أربعة أيام

شفق نيوز/ أعلنت مديرية السياحة في حلبجة، يوم الخميس، عن استقبال أكثر من 84 ألف سائح خلال الأيام الأربعة لعيد الأضحى، مؤكدة عدم تسجيل أي حوادث.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن السياح واصلوا زيارة المحافظة خلال الأيام الأربعة الماضية وبلغ عددهم 84 ألفاً و176 سائحاً وزائراً، من دون تسجيل أي حوادث.

وأشارت إلى أن اللجان التفتيشية راقبت أسعار الأسواق للحد من أي زيادة، كما تابعت الحفاظ على نظافة المناطق السياحية وسجلت 40 مخالفة وإنذاراً.

يشار إلى أن محافظة حلبجة تضم 31 منطقة سياحية طبيعية ودينية وتاريخية وأثرية، يزورها آلاف السياح سنوياً خلال الأعياد الوطنية والدينية، وخاصة في فصل الصيف وعند ارتفاع درجات الحرارة.