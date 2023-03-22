حلبجة تستقبل شهر رمضان بمراقبة الأسعار في الأسواق

شفق نيوز/ أعلنت إدارة قائممقامية قضاء حلبجة، اليوم الأربعاء، عن وضع خطة لاستقبال شهر رمضان بالتنسيق مع الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة، فيما تمثلت أبرز قراراتها بمراقبة الأسعار في الأسواق ومحاسبة المقصرين.

وقالت نُخشه ناصح، قائممقام مركز قضاء حلبجة في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، ان "إدارة القضاء عقدت، اليوم، اجتماعاً موسعاً بحضور المديرية العامة لأوقاف محافظة حلبجة واتحاد المسلمين والرقابة التجارية وشرطة حلبجة وذلك لوضع خطة لاستقبال شهر رمضان الذي سيحل يوم غد الخميس".

وأضافت ناصح أن "الاجتماع خلص إلى جملة من القرارات أهمها مراقبة الأسواق من قبل اللجان المشتركة، وعدم السماح بتلاعب الأسعار، ومحاسبة المقصرين والمتلاعبين، كذلك العمل وبصورة دقيقة على تنفيذ قرارات وتوجيهات وزارة الأوقاف في حكومة إقليم كوردستان والتعاون مع رجال الدين في تنفيذ تلك التوجيهات الصادرة من أجل الحفل على هيبة هذا الشهر الفضيل وعلى صحة المواطن في حلبجة".

وطالبت قائممقام حلبجة الجميع بـ"التعاون من أجل عدم الضغط على المواطنين خلال هذا الشهر وتجسيد روح التكافل الاجتماعي وروح الألفة والمحبة بين الجميع".