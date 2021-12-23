حلبجة تساهم بأكثر من 400 مليون دينار لمساعدة ضحايا فيضانات أربيل.. صور

شفق نيوز/ أطلق سكان محافظة حلبجة في اقليم كوردستان، يوم الخميس، حملة تبرعات لمساعدة المتضررين من الفيضانات التي اجتاحت مدينة اربيل الاسبوع الماضي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إنه ضمن الحملة الإنسانية التطوعية التي أعلنها مواطنون من أغلب مناطق كوردستان لدعم إخوانهم من المتضررين من فيضانات أربيل، ساهم سكان محافظة حلبجة بأكثر من 400 مليون دينار لمساعدة المواطنين المتضررين.

وأوضح مراسلنا، أن حملة خيرية أطلقها بعض رجال الدين ووجهاء من أبناء محافظة حلبجة منذ يومين انتهت اليوم.

واضاف ان الحملة كانت عبارة عن جمع أموال نقدية لمساعدة المتضررين من ضحايا فيضانات أربيل وفد استطاعوا جمع مبلغ قدرة 427 مليوناً و250 ديناراً.

وأشار إلى أن هذا المبلغ سيقدم للجهات المعنية في مساعدة العوائل كمباردة تكافل اجتمعي في دعم الاخوة لبعضهم البعض.

وشهدت أربيل فجر الجمعة الماضي، سيولاً جارفة اجتاحت عدة أحياء في المدينة جراء غزارة الأمطار المتساقطة، ما تسبب بمصرع 12 شخصا، إضافة إلى أضرار مالية كبيرة بممتلكات السكان.