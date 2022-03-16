حلبجة تدعو حكومة الإقليم لإرسال وفد لبغداد لإتمام ملف تحويلها لمحافظة عراقية

شفق نيوز/ دعا رئيس الحكومة المحلية لمحافظة حلبجة آزاد توفيق، يوم الأربعاء، حكومة إقليم كوردستان إلى استئناف المباحثات مع الدولة العراقية لإتمام ملف تحويل حلبجة إلى المحافظة الـ19 في البلاد.

وقال توفيق في كلمة له خلال حفل تأبيني لمرور 34 سنة على القصف الكيماوي لحلبجة، "ندعو حكومة الاقليم الى اتخاذ الاجراءات القانونية التي تخص تحويل حلبجة الى محافظة".

ودعا أيضا حكومة الاقليم إلى تفقد احوال المصابين وذوي الضحايا والاطلاع على احوالهم عن كثب وتعويضهم ماديا ومعنويا بقدر الامكان.

وقال توفيق ان العديد من الخريجين والأكاديميين لم يتم تعيينهم لغاية الآن ولم يتم توفير فرص عمل لهم، مطالبا بتثبيت الآلاف من موظفي العقود في المحافظة على الملاك الدائم.

وطالب المحافظ رئيس الحكومة المحلية حكومة الاقليم بإرسال وفد رسمي للتباحث مع الدولة العراقية لإتمام ملف تحويل حلبجة الى محافظة.

وتعرف حلبجة بالمأساة التي حدثت فيها عام 1988، عندما أطلق نظام صدام حسين أثناء الحرب العراقية الإيرانية هجوما كيميائيا على سكان المدينة، أدى إلى سقوط أكثر من خمسة آلاف شخص من سكانها ضحية.

وقررت حكومة إقليم كوردستان في حزيران 2013 إنشاء محافظة حلبجة مقرها مدينة حلبجة إلى محافظة وتلحق بها أقضية: حلبجة وشهرزور وبينجوين وسيد صادق، وهي أقضية كانت مرتبطة إداريا بمحافظة السليمانية، ولكن لغاية الآن لم تعترف الحكومة الاتحادية بها كمحافظة.

ووقع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني (رئيس حكومة الاقليم السابق) في 13 آذار 2014 على قرار انشاء المحافظة الجديدة وأعلنت حلبجة كمحافظة رابعة لكوردستان؛ وقد صدر القرار قبل ثلاثة أيام من ذكرى الهجوم الكيميائي على حلبجة.

وينقسم العراق إلى 18 محافظة، وفي حال اعتماد حلبجة محافظة ستكون 19 ، وهذه المحافظات بدورها تنقسم إلى أقضية وإلى تقسيمات أُخرى أقل شأناً تُسمى نواحي.

و تعهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتسهيل مهمة اعلان حلبجة المحافظة الـ19 في العراق خلال زيارة أجراها للمحافظة في شهر أيلول من العام 2020.