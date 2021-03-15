حلبجة: تخصيصات حكومة الإقليم للمشاريع الخدمية بالمحافظة لا تكفي

شفق نيوز/ قالت رئيسة بلدية محافظة حلبجة كويسان أكرم يوم الإثنين أن قائمة المشاريع الخدمية التي ارسلتها حكومة إقليم كوردستان للمحافظة والتي تتضمن مبلغاً مقداره 30 مليار دينار لا تكفي لجميع المشاريع.

وقالت أكرم في تصريح للصحفيين إنه "منذ العام 2020 ولغاية الآن لم يُنفذ أي مشروع خدمي في المحافظة".

وأضافت ايضا انه منذ العام 2014 ايضا لم يتم الانتهاء من أي مشروع في وقت اتسع فيه حدود المحافظة، مؤكدة أن المبالغ التي خصصتها حكومة الإقليم مؤخرا للمشاريع بالمحافظة لا تسد الحاجة.

و اعلنت حكومة اقليم كوردستان، الأربعاء العاشر من شهر آذار الجاري، عن إقرار العديد من المشاريع الخدمية لمحافظة حلبجة تضمنت بناء الجسور ومد أنابيب المياه وتبليط الشوارع وترميم المدارس.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل، انه بناء على أوامر من رئيس الحكومة مسرور بارزاني سيتم تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية المهمة في محافظة حلبجة، مبينا أن قسماً منها يتعلق بتنمية المحافظات وكانت قد أقرت من قبل رئيس الحكومة.

واضاف ان القسم الآخر من المشاريع التي سيتم تنفيذها من الوزارات في حدود محافظة حلبجة وتم إقرارها من قبل رئيس الحكومة، لافتا الى ان تلك المشاريع تتضمن بناء جسر توقوت وهو مشروع استراتيجي تربط بين حلبجة وكرميان.

ونوه البيان الى وجود 15 مشروعاً خدمياً للتبليط ومد أنابيب الماء الصالح للشرب في حدود بلدية حلبجة وترميم العديد من المدارس، لافتا الى وجود مشروع إيصال الكهرباء ونصب المحولات الكهربائية لتسعة أماكن مختلفة في مركز مدينة حلبجة.

كما تضمنت المشاريع حسب البيان اعادة ترميم مبنى المديرية العامة للشهداء، وكذلك استكمال الاقسام الداخلية التابعة لجامعة حلبجة.