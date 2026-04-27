حلبجة تحظر المركبات غير الأصولية والدراجات النارية

شفق نيوز- حلبجة

أعلنت اللجنة الأمنية في محافظة حلبجة باقليم كوردستان، يوم الاثنين، حظر سير المركبات "غير الأصولية" والدراجات النارية داخل الأسواق والأماكن العامة، اعتباراً من غد الثلاثاء، مع اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.

وذكرت اللجنة، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن القرار يشمل منع تجوال هذه المركبات أو إيقافها داخل الأسواق والأماكن العامة، ولا سيما في مركز السوق.

وأضافت أن أي مركبة أو دراجة نارية مخالفة ستُحجز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها.

وأكدت اللجنة الأمنية أن القرار يأتي ضمن إجراءات تنظيم الحركة داخل الأسواق، والحفاظ على الأمن والسلامة العامة.