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حلبجة تقرع ناقوس الخطر: المستشفيات لم تعد تستوعب مصابي كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-02T10:17:43+0000
حلبجة تقرع ناقوس الخطر: المستشفيات لم تعد تستوعب مصابي كورونا

شفق نيوز/ حذرت مديرية صحة حلبجة يوم الاثنين من وقوع كارثة صحية في المحافظة جراء عدم قدرة المستشفيات على استيعاب المزيد من المصابين بفيروس كورونا.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن المستشفيات الخاصة باستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا امتلأت على آخرها ولا تستطيع استقبال المزيد.

وأضافت أن معظم حالات الإصابة حرجة في العناية المركزة وتتنفس عبر أجهزة التنفس الاصطناعي، مشيرة إلى أن المستشفيات تعاني من نقص الكوادر والأدوية والمستلزمات الطبية.

وطالبت المديرية، السكان، بالالتزام بالإرشادات الصحية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا والابتعاد عن الأماكن المزدحمة. 

وبلغت الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إقليم كوردستان 77079 حالة حتى الآن، بينها 2483 وفاة، و43345 حالة شفاء.

ودفعت الإصابات المتزايدة بالجائحة حكومة إقليم كوردستان إلى تعليق الدراسة مدة شهر كامل لغاية مطلع الشهر المقبل في مسعى للحد من تفشي الفيروس.


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