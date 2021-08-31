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حلبجة تتطلع لفتح ثلاثة معابر حدودية رسمية مع إيران

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-31T10:08:42+0000
حلبجة تتطلع لفتح ثلاثة معابر حدودية رسمية مع إيران

شفق نيوز/ أبدت الحكومة المحلية في محافظة حلبجة يوم الثلاثاء رغبتها بفتح ثلاثة معابر حدودية برية مع إيران لرفع من مستوى التبادل والتعاون التجاري بين الجانبين.

وكانت غرفة التجارة والصناعة في المحافظة قد عقدت في وقت سابق من اليوم لقاء مع ممثلي 10 شركات مع كبريات الشركات الإيرانية بحضور نائب رئيس الحكومة المحلية كاوة علي، والقنصل الإيراني العام في السليمانية مهدي شوشتري.

وقال علي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع شوشتري عقب اللقاء، إن لدى حلبجة مجموعة من المشاريع الخدمية جاهزة للتنفيذ، مردفا بالقول انه على مستوى الحكومة العراقية خصصت الأخيرة 25 مليار دولار لإنجاز تلك المشاريع عبر القطاع الخاص سواء الداخلي أو الخارجي.

وأضاف أنه على مستوى اقليم كوردستان هناك مشاريع ايضا سيتم تنفيذها في المحافظة قريبا.

وحول المشاريع الإستثمارية قال نائب المحافظ إن هناك 122 مشروعا إستثمارياً ضمن الحدود الإدارية لحلبجة، وقد أعدت هيئة الاستثمار برنامجا لتنفيذها، مبينا أنه يمكن للشركات الايرانية العشر التي اجتمعت اليوم مع غرفة التجارة والصناعة في حلبجة التقديم للحصول عقود في تلك المشاريع.

وبما يتعلق بالتجارة بين إيران وحلبجة قال علي، إنه سيتم فتح كل من معابر (طويلة، وبشدر، وسازان) مع إيران، وان الإجراءات في هذا الإطار تسير نحو الإنجاز، ونأمل المزيد من التطور والتنمية من الناحية الاقتصادية لحلبجة على مستوى الإقليم والعراق.

بدوره قال مهدي شوشتري: يسعدنا وبكل فخر واعتزاز ان تتقدم عشر من كبرى الشركات الإيرانية لتقديم الخدمات لمحافظة حلبجة.

كما نوه إلى أنه "قطعا ان مثل هكذا لقاءات بين تجار ومستثمري ايران واقليم كوردستان تساعد أكثر في تطوير العلاقات والتعريف بالشركات بين الجانبين.

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