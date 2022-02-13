حلبجة تتصدر محافظات كوردستان بنسب هطول الأمطار

شفق نيوز/ اعلنت المديرية العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم الاحد، نسب هطول الأمطار على محافظات الإقليم منذ بداية فصل الشتاء ولحد الآن.

وقالت المديرية العامة للانواء الجوية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "نسبة الأمطار التي هطلت على محافظات اقليم كوردستان خلال فصل الشتاء الحالي كانت جيدة بالاضافة إلى سقوط الثلوج".

واشار البيان الى ان "نسبة الأمطار في محافظات اقليم كوردستان كانت في اربيل 193.2 ملم، وفي السليمانية 287.6 ملم، وفي دهوك 129.6 ملم، وفي كركوك 76.1 ملم اما في حلبجة التي تصدرت محافظات الإقليم فكانت نسبة هطول الأمطار هو 323.1 ملم".

وشهدت محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان مطلع العام الجاري موجة سيول جراء غزارة الأمطار الهاطلة في ثالث موجة فيضانات تتعرض لها خلال فصل الشتاء الجاري.