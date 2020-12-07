حلبجة تبحث مع بغداد تدشين معبر حدودي مع إيران

شفق نيوز/ بحث وفد من محافظة حلبجة بإقليم كوردستان يوم الاثنين مع هيئة المنافذ الحدودية العراقية في بغداد تدشين معبر حدودي مع إيران.

جاء ذلك خلال رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي في مقر الهيئة وفداً رسمياً من محافظة حلبجة في إقليم كردستان من المعنيين بعمل المنافذ الحدودية، وفق بيان صادر عن هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية ورد لوكالة شفق نيوز.

ونقل البيان عن الوائلي تأكيده على "أهمية التواصل المستمر بين الحكومة الاتحادية والإقليم لتقريب وجهات النظر".

وأضاف البيان ان اللقاء ناقش طلب الوفد المتضمن افتتاح منفذ حدودي للتبادل التجاري مع الجارة جمهورية إيران الإسلامية يخدم أهالي حلبجة لتكون هنالك فرصة حقيقية لعمل أبناء المحافظة وتحسين وضعهم المعيشي للقضاء على البطالة وتشغيل الأيدي العاملة.

وأكد الوائلي أن "افتتاح منفذ حدودي يعمل ضمن منظومة المنافذ الحدودية الاتحادية ووفق ضوابط الإجراءات الجمركية الاتحادية ستكون بلا شك انطلاقة حقيقية لتواجد الهيأة في منافذ الإقليم وخطوة لإغلاق المعابر غير الرسمية وما لها من تبعات سلبية على المنافذ الرسمية ومحاربة سياسة إغراق السوق بالمنتجات التي تتقاطع مع سياسة الحكومة لحماية المنتج المحلي".

وأضاف أن توجيهات رئيس الوزراء تؤكد على حلحلة كافة التقاطعات بما يخدم مصلحة العراق في الحفاظ على ثرواتهم ومحاربة الفساد والمفسدين.

وأشار إلى أن الهيئة ستكون لها خطوات حثيثة بخصوص المقترح بعد عرض الموضوع امام المراجع العليا وكذلك تقييم الطلب واتباع الطرق الرسميه من خلال عرضه في اجتماع مجلس الهيأة لاتخاذ التوصيات اللازمة من قبل الاعضاء وستتبعها خطوات لاحقة بإرسال فرق فنية للمنفذ المقترح وتقدم دراسة للجدوى الاقتصادية والاجتماعية وستعرض نتائجها على الجهات الحكومية العليا لاتخاذ القرار المناسب لذلك.