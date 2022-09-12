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حلبجة بلا تنظيف

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-12T09:57:00+0000
حلبجة بلا تنظيف

شفق نيوز/ أضرب عمال شركة "بيفان" للتنظيف في حلبجة عن العمل بسبب عدم دفع رواتبهم لمدة شهرين.

ولم يتلقَ العمال رواتبهم منذ شهرين، وقالوا إنهم غير مستعدين للعمل بجيوب فارغة.

وقال دلشاد عزيز، وهو عامل نظافة في حديث لمراسل وكالة شفق نيوز: "اولادي طلاب جامعيون، ويحتاج الأمر إلى 200 الف دينار لمصاريفهم وهذا يستقطع من راتبي البالغ 300 الف دينار- نحو 200 دولار- ويتبقى 100.000 فقط من راتبي".

"لا أعرف ما إذا كنت سأدفع المتبقي من المرتب نظير شراء النفط أو الكهرباء والماء"، يقول عزيز.

فيما قال عامل نظافة آخر "لم نتسلم رواتبنا منذ شهرين، وكان راتبنا 350 ألف دينار من قبل، والآن تم تخفيض راتبي إلى 305 آلاف دينار، وهو أمر غير سار على الإطلاق لأننا لا نتقاضى رواتبنا كل شهر بانتظام".

ورفض مسؤولو الشركة التعليق على الموضوع وقالوا للعمال: "الحكومة لا تصرف لنا الاموال ولا نستطيع دفع رواتبكم.

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