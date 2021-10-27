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حلبجة.. باعة الغاز السائل يحتجون على قلة المادة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-27T08:18:03+0000
حلبجة.. باعة الغاز السائل يحتجون على قلة المادة

شفق نيوز/ تظاهر عدد من باعة الغاز السائل في محافظة حلبجة، يوم الأربعاء، احتجاجا على قلة تجهيز المادة لمعامل وشركات بيع الغاز للمواطنين.

وقال دوكان احمد وهو احد الباعة المتحولين للغاز السائل لوكالة شفق نيوز، خلال اتصال هاتفي، إن التظاهرة تأتي للاحتجاج على تقليل حصتهم من الغاز السائل.

وأكد أن حصتهم قلت منذ العشرين من شهر آب الماضي لأسباب يتجاهلوها.

واضاف أحمد، "سابقا كنت احصل في الأسبوع الواحد على ١٥٠٠ اسطوانة من الغاز السائل، لكن منذ شهر اب لم أحصل في الأسبوع على أكثر من ٣٠٠ أسطوانة".

واشار إلى" تزايد استخدام الغاز السائل في هذه الأيام خصوصا ونحن ندخل فصل الشتاء".

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