حلبجة.. العثور على جثة امرأة داخل منزلها وعليها آثار إطلاق نار

شفق نيوز/ أعلنت شرطة محافظة حلبجة في إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، عن العثور على جثة امرأة داخل منزلها برأسها آثار إطلاق نار.

وقال المتحدث باسم شرطة حلبجة، الرائد آكام قطب الدين، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم العثور صباح اليوم على جثة امرأة داخل منزلها في حي السراي وسط مدينة حلبجة، والضحية من مواليد عام 1987، وهي متزوجة وأم لثلاثة أطفال".

وأضاف أن "نتائج التحقيق الأولي لفريق الأدلة الجنائية أظهرت وجود آثار إطلاق نار على رأس الضحية".

وأشار إلى أن "تحقيقاً قد فُتح بشأن الحادثة"، لافتاً إلى أنه "تم إرسال الجثة إلى دائرة الطب العدلي لتحديد أسباب الوفاة بدقة، في حين لم يتضح بعد ما إذا كانت الواقعة ناجمة عن انتحارأمجريمةقتل".