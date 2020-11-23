"حلبجة الشهيدة" تتنفس الحياة من بوابة الرمان.. صور

شفق نيوز/ إرادة الحياة دوما أقوى من كل انواع الكوارث والمصاعب والظلم. وهذا القول ينطبق على مدينة حلبجة الواقعة في الجهة الشرقية من إقليم كوردستان العراق، بعدما كانت ضحية أبشع مجزرة يمكن ان يرتكبها حاكم ضد من يعدهم جزءاً من شعبه قولاً، ألا وهي مجزرة قصفها بالأسلحة الكيمياوية التي أبادت الحرث والنسل وخلفت مآسي مازالت آثارها واضحة على اجساد سكانها وارضها وهوائها.

وقعت المجزرة في ثمانينيات القرن الماضي وخلفت 5 آلاف ضحية و10 آلاف مصاب في غضون دقائق، إلا أن المدينة استعادت الحياة سريعاً وقدمت لإقليم كوردستان العديد من العلماء والأدباء والشعراء والفنانين وصناع الحياة من فلاحين ومزارعين.

وتشتهر حلبجة التي يطلق عليها الكورد صفة "الشهيدة" بزراعة الرمان وانتاجه على مستوى المنطقة بحيث يقام له مهرجانات سنوية للترويج لهذا المحصول وتسويقه كونه يغطي حاجة اقليم كوردستان ويصدر الفائض منه ليكون مصدراً للدخل المحلي.

ومع الإنتاج الوفير للرمان في المنطقة، يسعى أهالي حلبجة للاستفادة القصوى من هذا المحصول عبر عصره في مطاحن خاصة لتحويله إلى شراب طازج.

وتحتاج عملية عصر الرمان إلى معامل وطواحين خاصة لصناعة الشراب الطبيعي الذي يمكن ان يصنع من دبس الرمان.

وفي مدينة حلبجة تنتشر معامل وطواحين الرمان التي تسهل الى حد ما من أمور الفلاحين وتقدم لهم شرابا صافيا ليصنع منه دبس الرمان.

فبعد ان كانت عملية فصل حبات الرمان من القشور من الأشغال اليدوية الشاقة والتي كانت تاخذ وقتا وجهدا من الفلاحين الذين يصنعون دبس الرمان، باتت طواحين الرمان تقدم لهم خدمة تسهيل هذه المهمة.

وتكثر حاليا في مدينة حلبجة المعروفة بالنوعية الجيدة للرمان هذه الطواحين.

ويقول سلام هورامي صاحب مطحن في حلبجة في حديث لوكالة شفق نيوز: "نعمل يوميا لاكثر من 15 ساعة وبشكل متواصل ويبدأ عملنا من تشرين الثاني ولغاية كانون الاول".

ويضيف هورامي: "في اليوم الواحد نستقبل نحو عشرة اطنان من الرمان ياتي بها المواطنون ليصنعوا منه دبس الرمان".

ولعصير الرمان فوائد جمة، حيث يمكن -حسب الاختصاصيين- أن يقلل من التهاب الأمعاء ويحسن الهضم، وقد يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من مرض كرون والتهاب القولون التقرحي وأمراض الأمعاء الالتهابية الأخرى.

وكذلك فان عصير الرمان هو مضاد قوي للالتهابات بسبب تركيزه العالي من مضادات الأكسدة، يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم ومنع الأكسدة والأضرار.

ونتيجة غنى عصير الرمان بفيتامين "سي" وفيتامين "ي"، اللذان يعملان سوية لحماية الجهاز المناعي وتعزيزه، فإن عصير الرمان يساعد على محاربة الأمراض والفيروسات، كما أنه يساعد على محاربة البكتيريا.

ويلقي شراب الرمان اقبالا واسعاً من المواطنين، فتقول فيان جلال التي قدمت من اربيل في حديث لوكالة شفق نيوز: "جئنا خصيصا لشراء شراب الرمان الطازج الذي يصنع منه دبس الرمان ونحتفظ بالباقي".