حلاق كوردي يتجول بمناطق كوردستان قادما من سويسرا: مبادرة مجانية في الشارع

شفق نيوز/ لم يعرف محمد حاجي المنحدر من مدينة ديرك شمال شرق سوريا إن مبادرته بتقديم حلاقة مجانية في شوارع سويسرا سوف تمتد إلى إقليم كوردستان، فالمدن الكردية بشمال شرق سوريا.

ويتجول حاجي في مناطق وبلدات منطقة الإدارة الذاتية، حاملاً معه كرسيا وأدوات الحلاقة ليقوم بتقديم خدمية حلاقة الشعر مجاناً في الأماكن العامة.

يقول حاجي والملق بـ"أبو جاوس" لوكالة شفق نيوز؛ وهو يقوم بحلاقة شعر شاب بجانب كرسي وضعه في وسط سوق شعبي بمدينة القامشلي: "أقيم في سويسرا منذ 14 عاماً، وبدأتُ المبادرة خلال فترة حظر التجوال جراء انتشار كورونا بمدينة زيورخ".

ويضيف حاجي؛ أن "رسالتي من هذه المبادرة هو تشجيع العمل التطوعي والقيام بتقديم خدمات مجانية ويد المساعدة في عموم العالم، فكل شخص يملك مهنة أو مهارة أو يمكنه تقديم المساعدة للآخرين بطريقته الخاصة".

وتباينت الآراء حول مبادرة حاجي التي وصفها البعض بأنها خطوة جيدة وتحث الناس على تقديم العون والمساعدة للآخر، فيما رأى آخرون أن اختيار الأماكن العامة للقيام بالمبادرة (الحلاقة المجانية) كان له أثر على تفاعل الأهالي معها.

وقال حسن سلي من مدينة القامشلي لوكالة شفق نيوز؛ إن "المبادرة جميلة وهي جديدة في المنطقة واعتقد سوف تساهم في قيام اشخاص اخرين بمبادرات مشابهة وفي المحصلة تعود بالفائدة على الأهالي والمجتمع".

ويوضح حاجي أنه قام بهذه المبادرة في أربيل ودهوك بإقليم كردستان العراق، وصولاً إلى ديريك والقامشلي.

كما انه يخطط لزيارة مدن كردية أخرى في شمال شرق سوريا قبل التوجه فيما بعد إلى مدينة آمد (ديار بكر)، وجزيرة بوطان الكورديتين في تركيا.