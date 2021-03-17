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حكومة كوردستان وفنلندا تناقشان إخراج "الميليشيات" من سنجار

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-17T13:25:08+0000
حكومة كوردستان وفنلندا تناقشان إخراج "الميليشيات" من سنجار

شفق نيوز/ ناقش رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، مع السفير الفنلندي لدى العراق فيسا هاكينن، الانتخابات العراقية المقبلة وأهمية تنفيذ اتفاقية سنجار وخروج "الميليشيات والقوات المسلحة غير الشرعية من المنطقة.

كما بحث الاجتماع بحسب بيان لحكومة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، "تعزيز علاقات فنلندا مع العراق وإقليم كوردستان، كما تمت مناقشة سبل حل المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بموجب الدستور، فضلاً عن بحث حصة إقليم كوردستان في الموازنة المالية الاتحادية لسنة 2021".

وبعد أن جدد امتنان بلاده وتقديرها لدور إقليم كوردستان في مكافحة الإرهاب وهزيمة داعش، أكد السفير الفنلندي مواصلة دعم فنلندا لإقليم كوردستان.

هذا وأثنى رئيس الحكومة على فنلندا في دعمھا لإقليم كوردستان، وأعرب عن أمله في تعزيز وتوسيع العلاقات بين الجانبين، وبالأخص في مجال الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال.

وتناول الاجتماع كذلك الانتخابات العراقية المقبلة وأهمية تنفيذ اتفاقية سنجار وخروج "الميليشيات" والقوات المسلحة غير الشرعية من المنطقة، كما تطرق الجانبان إلى الجهود المبذولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا في إقليم كوردستان.

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