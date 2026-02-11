حكومة كوردستان والأمم المتحدة تبحثان وضع خارطة طريق لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة

شفق نيوز- أربيل

بحث منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة، يوم الأربعاء، ضرورة وضع خارطة طريق لمكافحة المؤثرات العقلية والإتجار بالبشر، وسبل توسيع نطاق التواصل بين الجانبين في هذا المجال.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن زيباري استقبل القائمة بأعمال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة، يمني أبو حسين، والوفد المرافق لها، وجرى خلال الاجتماع بحث قضايا مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومكافحة الإتجار بالبشر، إلى جانب مناقشة سبل تكثيف الجهود المشتركة لمواجهة هذه الظواهر التي تُلحق أضرارا بالغة بمختلف شرائح المجتمع.

كما تناول اللقاء أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية على المستويين المحلي والدولي، بهدف معالجة التحديات، والحد من آثارها السلبية، ورفع مستوى الوعي الفردي والمجتمعي.

وأكد الجانبان أن تعزيز الشراكات وتكامل الجهود يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق استجابة فاعلة لهذه التحديات، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار المجتمعي.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية توسيع نطاق التواصل بين مكتب منسق التوصيات الدولية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة، وتبادل الخبرات، ووضع خارطة طريق واضحة تحدد أولويات المرحلة المقبلة.