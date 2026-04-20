حكومة كوردستان ترفض محاولات فرض "إدارتين" في الإقليم

شفق نيوز- أربيل

‏أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، يوم الاثنين، وجود محاولات لفرض إدارتين في الإقليم، لكنه في الوقت نفسه شدد على عدم السماح بهذا الأمر.

وقال هوراماني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: تناولت بعض وسائل الإعلام تصريحات لرئيس حزب سياسي، أدعى فيها وجود "إدارتين" في إقليم كوردستان، كما ساق مجموعة من التضليلات فيما يخص الأنباء المتداولة حول إرسال أسلحة أميركية.

وأضاف: ‏إننا إذ نؤكد للرأي العام أن حكومة إقليم كوردستان هي كيان دستوري معترف به ضمن الدولة الاتحادية، وهي ثمرة دماء الشهداء ونضال وصمود شعب كوردستان، نوضح أنه رغم المحاولات المستمرة لفرض واقع "الإدارتين" على الإقليم، إلا أننا لن نسمح بذلك ولن يكتب لهذه المساعي النجاح.

وتابع: ‏أما بخصوص ما يشاع عن تزويد الولايات المتحدة لجهة كوردية بأسلحة، فإن رئيس الحزب المذكور يحاول التنصل من المسؤولية وإلقاء اللائحة على أطراف أخرى عبر حملات تضليل إعلامي ممنهجة، وأن الجانب الأميركي هو الأدرى بالجهة التي تسلمت تلك الأسلحة -إن وُجدت- والحقيقة ستنكشف للجميع عاجلاً أم آجلاً، ولا داعي لكل هذا التزييف للحقائق.

‏وختم بيانه بـ"ليس من حق رئيس هذا الحزب التحدث نيابة عن المؤسسات الرسمية، كما أن تصريحاته العارية عن الصحة لن تفلح في إبعاد الشبهات عنه وعن حاشيته".