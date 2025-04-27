حكومة كوردستان: نسعى لتوفير الكهرباء لمناطق العراق كافة

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني، اليوم الأحد، سعي حكومة الاقليم لتوفير الكهرباء إلى مناطق العراق كافة، مع تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة.

وقال طالباني، خلال كلمة ألقاها في مراسم توقيع عقد بين شركة "توروس" وشركة "جنرال إلكتريك" في السليمانية، وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز، أن طموح حكومة الإقليم لا يقتصر على توفير الكهرباء لعدد محدود من مناطق كوردستان فقط، بل يشمل تزويد جميع مناطق العراق بالطاقة الكهربائية.

وأشار قوباد إلى أن الحكومة ستعمل بجد لتحقيق هذا الهدف، كما شدد على أهمية توفير الكهرباء النظيفة من خلال الاعتماد على مصادر طاقة تكون أقل ضرراً على المواطنين وأقل تأثيراً سلبياً على البيئة.

وأكد أن التركيز سيكون على تعزيز استخدام الطاقة المتجددة كجزء من الاستراتيجية الحكومية لتوفير طاقة مستدامة، مشيراً إلى أن دعم الشركات المحلية والدولية والعالمية يعد جزءاً أساسياً من الجهود المبذولة لتحقيق هذه الطموحات والأهداف.

وخلال مراسم توقيع العقد، أعلن وزير الكهرباء في إقليم كوردستان كمال محمد، أن معدل إنتاج الطاقة في الإقليم يبلغ حاليا 8 آلاف و189 ميغاواط، مشيرا إلى أنه سيتم إضافة أكثر من 1000 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية للكهرباء بداية العام المقبل 2026، والتي تخدم قطاع الطاقة في الاقليم والعراق كافة.