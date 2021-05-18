حكومة كوردستان: ملتزمون بمعالجة المخاوف المتعلقة بحرية وسائل الإعلام

شفق نيوز/ أصدر مكتب منسق حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، بيانا للرد على التقارير الدولية، مؤكدا أن حكومة الإقليم ملتزمة بالمبادئ الديمقراطية.

وقال المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حكومة إقليم كوردستان تعمل مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (OHCHR) بشأن حرية وسائل الإعلام - سواء في السياسة الأوسع أو في القضايا الفردية - وتظل ملتزمة بهذه العلاقة".

وأضاف أن "الإعلام الحر هو عنصر أساسي في أي ديمقراطية تعمل بشكل جيد"، مؤكدا أن "إقليم كوردستان يتمتع بإعلام حر وحيوي ، وأن كوردستان نموذج إقليمي لحرية التعبير وحرية الإعلام".

واشار الى أن "حكومة إقليم كوردستان ملتزمة بمعالجة المخاوف المتعلقة بحرية وسائل الإعلام حيث أثيرت وتلتزم بالعمل مع الشركاء الدوليين المعنيين بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة لزيادة تحسين حماية وسائل الإعلام".

ونقل عن حكومة إقليم كوردستان تأكيدها أن "هناك انقسامًا واضحًا بين اختصاص المحكمة واختصاص الحكومة"، موضحا أن "حكومة إقليم كوردستان تحترم استقلالية القضاء، وتلتزم بنظام فحص وتوازن متماسك، ولا يمكنها التدخل في العملية القضائية".

ولفت الى أن "حكومة إقليم كوردستان تلتزم التزامًا تامًا بسيادة القانون، وإجراءات قانونية عادلة ونزيهة، وبحرية وسائل الإعلام، وتعمل حاليًا مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لضمان وفاء كوردستان بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان بشكل كامل واتباع أفضل الممارسات الدولية في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بحرية وسائل الإعلام".

وتابع أنه "في الوقت نفسه، فيما يتعلق بحكومة إقليم كوردستان بشكل منفصل، فإنها تؤكد أنها لا تزال مكرسة لتوحيد وتمثيل القيم الديمقراطية ذات الصلة بالحكم الرشيد، وحرية التعبير، والنزاهة المؤسسية، وتمكين المرأة والشباب، من بين أمور أخرى".