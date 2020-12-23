حكومة كوردستان: لن نساوم على حقوقنا الدستورية

شفق نيوز/ أكدت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، أنها لن تساوم على الحقوق الدستورية للإقليم والشعب الكوردي، فيما كشفت عن طلب تقدمت به الى واشنطن لجلب قوات على الحدود مع سوريا .

وقال المتحدث باسم حكومة كوردستان، جوتيار عادل، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، "لن نساوم على حقوقنا الدستورية ومصرون على عدم جعل هذه القضية كورقة ضغط سياسي على اقليم كوردستان".

وأضاف أن "حكومة اقليم كوردستان ترى أن سبب عدم التوصل الى اتفاق هو الأزمة المالية"، مشيراً إلى أن "حكومة الإقليم تؤكد على مشاركة الامم المتحدة كشاهد وطرف حيادي في المشاكل الموجودة بين بغداد واربيل".

وأكد عادل أن "موقف جميع اعضاء مجلس وزراء الإقليم كان موحداً، وحكومة كوردستان تؤكد انه لم يبق اي عذر لدى بغداد يحول دون التوصل الى الاتفاق، ونحن حريصون وهناك نية جادة لدى حكومة الاقليم في الاتفاق مع بغداد".

واشار إلى أن "حكومة اقليم كردستان طلبت رسمياً من امريكا بجلب القوات على الحدود بين اقليم كردستان وغرب سوريا كبادرة حسن نية من قبل حكومة الاقليم ولحماية الحدود بشكل افضل".

من جانب آخر، أشار عادل إلى أن رئيس حكومة كوردستان "سلط الضوء على ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا وطلب من وزير الصحة رفع تقرير الى مجلس الوزراء واتخاذ الاجراء المناسبة لحماية سلامة وصحة المواطنين".

وأضاف أن "رئيس الحكومة كلف وزارات الداخلية والمالية والبلديات بفرض سيطرتها على السوق بعد رفع سعر الدولار".

وفي وقت سابق اليوم، ناقش مجلس وزراء إقليم كوردستان، نتائج المفاوضات مع الحكومة الاتحادية، وطالب رئيس المجلس مسرور بارزاني، الأمم المتحدة بالمشاركة كطرف ثالث في مباحثات أربيل – بغداد، فيما أشار الوفد المفاوض الى أن حكومة الإقليم نفذت جميع التزاماتها الدستورية ولم تترك مسوغاً لبغداد في عدم إرسال المستحقات المالية.