حكومة كوردستان لبغداد: عاملونا وفق الدستور

شفق نيوز/ دعا مساعد رئيس حكومة إقليم كوردستان لشؤون الخدمات والاستثمار ريباز حملان اليوم السبت، حكومة بغداد الاتحادية الى التعامل مع اربيل وفق الدستور.

وقال حملان خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إن "حكومة إقليم كوردستان هي حكومة ائتلافية تشمل جميع أحزاب الإقليم وآخر زيارة لرئيس حكومة إقليم كوردستان الي بغداد كانت برفقة وفد مؤلف من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية و موظفين كبار في حكومة الإقليم كل منهم تابع لجهة سياسية محددة".

واضاف ان "حكومة الإقليم تريد من بغداد ان تتعامل مع إقليم كوردستان العراق وفقا الدستور العراقي الدائم وكذلك يجب علينا في حكومة إقليم كوردستان أن نتعامل مع بغداد وفقا الدستور وهذا ما تعمل به حكومة إقليم كوردستان حاليا".

وبين ان "حكومة اقليم كوردستان تثمن كل الجهود التي تريد أن تحسن أوضاع المواطنين عامة والموظفين على وجهة الخصوص لكن في نفس الوقت لا نريد ولا نقبل ان تتم المزايدة بمصير موظفي الإقليم من أي جهة كانت ، مؤكداً ان "حكومة اقليم كوردستان العراق سخرت كافة إمكانياتها الدبلوماسية والسياسية لحل مشكلة الرواتب بأسرع وقت ممكن".

واشار الى ان "رئيس حكومة إقليم كوردستان بتواصل مستمر مع رئيس الوزراء العراقي ومع جميع الأطراف الحكومية والسياسية في بغداد، مشيراً الى "توزيع رواتب شهر تموز وسيتم توزيع رواتب شهر آب وأيلول".

وأوضح حملان أن "ديوان الرقبة المالية في الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم يوم غد سينهيان عملية تدقيق ملاكات موظفي حكومة إقليم كوردستان وسيتم تنظيمها وفقا لمعاير خاصة".

وعن موعد تسليم مرتبات شهري آب وأيلول، بيّن مساعد رئيس حكومة إقليم كوردستان، انه "عادة ما تقوم الحكومة العراقية بتوزيع رواتب موظفيها في السابع عشر من كل شهر وبعدها بأيام يتم ارسال المبلغ المدين من بغداد الى الإقليم وسيتم توزيعه مباشرة إلى الموظفين".

وأوضح مساعد رئيس حكومة إقليم كردستان ان "الاتفاق الذي أبرم ما بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية حضي باهتمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وسيتم توفير رواتب الأشهر التي تلي الأشهر الثلاثة التي تم الاتفاق مع بغداد عليها وسوف لن يتم إهدار حقوق موظفي الاقليم".

وبين حملان ان "الاقليم يحتاج شهريا الى 922 مليار دينار إضافة إلى إرسال مبلغ 28 مليار إلى ديوان وزارة البيشمركة وبغداد ترسل 700 مليار وما يتبقى سيتم إكماله من واردات الاقليم الداخلية وما يتبقى يصرف للمشاريع".