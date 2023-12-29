حكومة كوردستان: لا يوجد أي مقر أو قاعدة إسرائيلية في الاقليم

شفق نيوز/ أكدت حكومة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، عدم وجود أي مقر أو قاعدة إسرائيلية في الاقليم.

وقال بيشوا هوراماني المتحدث الرسمي باسم حكومة اقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "التقارير الصادرة عن المجموعات والقوات غير الشرعية التي تتحدث عن قصف موقع إسرائيلي في اربيل عارية عن الصحة وبعيدة كل البعد عن الحقيقة".

وأضاف، "لا يوجد أي مقر أو قاعدة إسرائيلية في الاقليم".

وأمس الخميس، اعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق"، استهداف "مركز للتجسس الفني تابع للكيان الصهيوني شمال شرق اربيل"، بحسب بيان وزعته منصات قريبة من "المقاومة".