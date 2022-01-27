حكومة كوردستان: لا تدفع اكثر من 45 الف دينار أجوراً لماء الشرب

شفق نيوز/ طالبت وزارة البلديات والسياحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الخميس، المواطنين ان لا يدفعوا اكثر من 45 الف دينار من ديون مياه الشرب، بغض النظر عن مبلغ الأجور الفعلي، مبينة ان هذا القرار يشمل الدور التي زودت بمقياس ذكي.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مشتركي ماء الاسالة الذين تم تزويدهم بمقياس ذكي، ومهما كان المبلغ الذي جاء في قائمة تسديد الأجور خاصتهم لشهر واحد، حتى وان كان المبلغ 150 الف دينار ليس عليهم دفع سوى 45 ألف دينار وسيشملهم قرار الإعفاء من التسديد.

واضاف ان قرار الاعفاء من 15% من ديون الماء يسري لمدة محددة ولن يتم تمديده، لذلك تطالب دوائر الماء في اقليم كوردستان المواطنين والمشتركين الذين بذمتهم ديوناً الإسراع للمراجعة والاستفادة من القرار، مشيرا الى أنهم سيتلقون كل التسهيلات لترويج معاملاتهم.

واوضح البيان ان في اربيل لوحدها راجع اكثر من 2400 مشترك مديرية الماء واستفادوا من قرار الاعفاء من الديون.