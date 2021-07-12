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حكومة كوردستان: قوانينا تحمي المكونات "المهددة" في العراق

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-12T07:59:50+0000
حكومة كوردستان: قوانينا تحمي المكونات "المهددة" في العراق

شفق نيوز/ أكد وزير ادارة ملف شؤون المكونات في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، أن الاقليم يأوي مكونات العراق "الهاربة من العنف" ويضمن حقوقها.

وقال وزير المكونات ايدن معروف، في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في اربيل وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن

"تعديلات ستجري على القانون 9 لعام 2015 الخاص بالمكونات"، مبيناً أن "القوانين الموجودة في الاقليم ضمنت جميع حقوق المكونات،  لكن في المناطق الاخرى من العراق مازالت هناك مخاوف كبيرة على المكونات ويتعرضون للتهديد باستمرار".

وأضاف أن "الاقليم لم يكتفي فقط بضمان حقوق المكونات، وانما قام ايضا حتى بايواء المكونات التي تهرب من العنف في مناطق العراق وتلجأ للاقليم".

واشار معروف إلى أن "قانون المكونات يتكون من ثلاثة اجزاء وتسع مواد مع الاسباب الموجبة لتشريعه، وحالياً بصدد تعديله".

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