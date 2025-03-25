حكومة كوردستان: صرف الرواتب قبل العيد مرهون بتوفير التمويل

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، يوم الثلاثاء، أن الحكومة مستعدة لصرف رواتب الموظفين لشهر آذار (مارس) قبل حلول عيد الفطر، في حال وصول التمويل من الحكومة الاتحادية في بغداد.

وقال هوراماني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه “لا يوجد أي عائق أمام إرسال الرواتب، وإذا تم توفير التمويل، فإن حكومة إقليم كوردستان جاهزة تمامًا لصرف الرواتب قبل العيد، لضمان استلام جميع الموظفين مستحقاتهم”.

وأكد أن العلاقات مع الحكومة الإتحادية تسير بشكل جيد، مشيرًا إلى أنه تم حل جميع المشكلات التقنية المتعلقة بصرف الرواتب، مضيفًا: “إذا لم تكن هناك أي طلبات جديدة من وزارة المالية العراقية، فلن تكون هناك أي مشكلة في صرف الرواتب”.