حكومة كوردستان: شمول 300 ألف عامل بالضمان الاجتماعي وصرف 70 ملياراً مكافآت نهاية خدمة

شفق نيوز/ أربيل

أعلن منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، اليوم الجمعة، عن إدراج أكثر من 300 ألف عامل ضمن نظام الضمان الاجتماعي، مؤكداً التزام الحكومة بتوفير بيئة عمل عادلة تتماشى مع المعايير الدولية.

وأوضح زيباري، في بيان بمناسبة "يوم العمال العالمي"، أن السنوات الخمس الماضية شهدت طفرة في شمول القوى العاملة، حيث انضم 225 ألف عامل للنظام، إضافة إلى تسجيل 61 ألف مشروع، ما يعكس تشديد الرقابة على القطاع الخاص وتنظيم سوق العمل.

وفي الجانب المالي، أشار زيباري إلى أن الحد الأدنى للأجور حُدد بـ 450 ألف دينار شهرياً لضمان معيشة لائقة، كاشفاً عن صرف 70 مليار دينار كمكافآت نهاية خدمة لأكثر من 17 ألف عامل خلال الفترة المنصرمة (2024-2025).

وشدد المنسق الدولي على سياسة "توطين الوظائف" التي تمنح الأولوية للعمالة المحلية بموجب القرار (172)، والذي يلزم المشاريع بأن تكون نسبة 75% من كادرها من مواطني الإقليم، منوهاً إلى إحالة 207 مشاريع مخالفة إلى القضاء، وتوظيف 2180 عاملاً محلياً في سياق تنفيذ هذا القرار.